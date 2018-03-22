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Дым без огня: установки РХБЗ ослепили условного врага под Самарой
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Дым без огня: установки РХБЗ ослепили условного врага под Самарой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Центральном военном округе прошли учения войск радиационной, химической и биологической защиты.
На Чапаевском полигоне в Самарской области состоялись учения в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО.
Напустить туману подразделениям радиационной, химической и биологической защиты помогали девять новейших термодымовых машин — ТДА-3.
Установки для аэрозольной маскировки на целый час ослепили условного врага: его средства визуальной разведки и системы наведения ракет авиации не видели ничего на площади шести квадратных километров.
Всего в занятиях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовались свыше 400 единиц техники.
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