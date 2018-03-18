Китай разрабатывает концепцию собственного истребителя 6-го поколения

Истребитель пятого поколения J-20 Заместитель директора по науке и технике авиационной промышленности Китая Ян Вэй сообщил, что разработчики китайского истребителя 5-го поколения Chengdu J-20 уже задумываются о концепции истребителя следующего поколения. На разработку J-20 ушло около 20 лет. Впервые его изображение просочилось в СМИ в 2011 году. Кроме него Китай располагает самолетом FC-31, по размерам напоминающий американский F-35.

Если пользоваться данной временной шкалой, то истребитель 6-го поколения возможно появится к концу 30-х годов. По мнению экспертов, его оснастят оружием и электроникой нового поколения, в частности боевыми лазерами, ИИ и другими перспективными военными технологиями, находящимися сейчас в разработке.

Как утверждает Ян Вэй, в Китае закончилась эпоха копирования зарубежных образцов, и страна уже в состоянии создавать свою уникальную современную военную технику. На базе J-20 планируется создать целое семейство боевых самолетов, в частности, дальних истребителей, штурмовиков, а также самолета радиоэлектронной борьбы, типа американского F-18G Growler.

Не исключено и то, что может появиться бомбардировщик-носитель ядерного оружия, способный летать пока еще на небольшие расстояния, при этом его дальность вполне может быть увеличена путем дозаправки в воздухе.