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АСЕАН выразила глубокую озабоченность ситуацией в КНДР
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АСЕАН выразила глубокую озабоченность ситуацией в КНДР 

Газета.Ru 15 часов назад
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в совместном заявлении выразила глубокую озабоченность нарастающим напряжением, которое вызвала ядерная и ракетная программа Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
"Мы призываем КНДР немедленно и в полной мере начать соблюдение обязательств, которые накладывают [на страну] резолюции Совбеза ООН", — говорится в совместном заявлении.
С таким призывом странны АСЕАН выступили по итогам совместного саммита, которые прошел в Австралии.
В АСЕАН подчеркнули, что ядерная и ракетная программа КНДР несут угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил «осторожный оптимизм» по ситуации с КНДР.
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