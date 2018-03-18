АСЕАН выразила глубокую озабоченность ситуацией в КНДР

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в совместном заявлении выразила глубокую озабоченность нарастающим напряжением, которое вызвала ядерная и ракетная программа Северной Кореи . Об этом сообщает Reuters.

"Мы призываем КНДР немедленно и в полной мере начать соблюдение обязательств, которые накладывают [на страну] резолюции Совбеза ООН ", — говорится в совместном заявлении.

С таким призывом странны АСЕАН выступили по итогам совместного саммита, которые прошел в Австралии

В АСЕАН подчеркнули, что ядерная и ракетная программа КНДР несут угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.