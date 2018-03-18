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Николай Панков проголосовал в расчищенном от снега Балаково
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Николай Панков проголосовал в расчищенном от снега Балаково 

Новости Саратова 17 часов назад
Фото: Новости Саратова
Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» сделал свой выбор в пользу одного из кандидатов в Балаковском районе.
Напомним, в воскресенье 18 марта в России проходят выборы Президента РФ. Кроме того, на многих избирательных участках региона можно проголосовать за благоустройство территорий, которое будет осуществляться за счет бюджетных средств.
Так, Николай Панков проголосовал в Балаково, о чем парламентарий сообщил в своем Телеграм-канале «Пара слов».
«Хорошая погода. Много снега, зато видно, что Соловьев (Александр Соловьев — глава БМР) с коммунальщиками не спали — чистили. Уже четвертый день в городе и районе, замечу все время дороги расчищались. Еду выбирать моего Президента, вижу и дорожки тротуарные чистят. Да, еще есть что очищать. В Балаково изморозь, нулевая температура», — отмечает народный избранник.
При этом Панков отмечает хорошую активность балаковцев, голосующих на выборах-2018.
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