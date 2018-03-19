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На Кубани десантники «сбивали» вертолеты с помощью ПЗРК «Верба»
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На Кубани десантники «сбивали» вертолеты с помощью ПЗРК «Верба» 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
В Ейском районе Краснодарского края состоялись межвидовые тактические учения, в которых участвовали расчеты новейших поколений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», ЗРК «Стрела-10 МН» и экипажи самолетов морской авиации ВМФ России.
Перед этим десантники провели двухмесячный полевой сбор, на котором отрабатывали навыки десантирования и уничтожения условного противника, обороны аэродрома и методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, все мероприятия прошли на полигоне «Ейск» и 859-м Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. По легенде, воздушно-десантная рота, которая должна высадиться с боевого вертолета Ка-29ТБ, должна уничтожить командный пункт противника, захватить противовоздушную технику и обеспечить прием основной группы.
— На учениях не только отрабатываются умения быстро по наводке обнаружить цель противника и условно его уничтожить, — говорит командир зенитно-ракетного полка 7-й горной штурмовой дивизии полковник Максим Кудинов. — В ходе учений солдаты срочной службы отработали учебные стрельбы по воздушным целям условного противника с помощью ЗРК «Стрела-10 МН», учились правильно маскировать боевую машину и оборонять занятую позицию. При этом условный противник получил задачу — обнаружить наших бойцов с воздуха и подавить огнем, используя вертолетные и самолетные фото— и видеофиксации имитации стрельбы.
И десантникам в ходе операции удалось овладеть зенитно-ракетным комплексом условного противника и также боевыми машинами пехоты, отразить воздушную атаку противника и развить наступление на аэродром. Кроме того, военные с помощью экипажа морской авиации эвакуировали условно раненого бойца. А с воздуха действия «голубых беретов» прикрывал вертолет, который уничтожил условные наземные цели.
Всего в этих было задействовано около 200 военнослужащих, а также самолеты Л-39 и вертолеты Ка-29ТБи Ка-27ПС.
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