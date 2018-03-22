Экипажи армейской авиации Западного военного округа совершенствуют пилотирование на предельно малых высотах

Особое внимание вертолетчики уделяют также выполнению полетных заданий в ночное время с применением спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.

Летчики соединения армейской авиации Западного военного округа в Ленинградской области в ходе учебно-тренировочных полетов отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8 выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности. Пилоты совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.

В отработке полетных заданий приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 вертолетов.