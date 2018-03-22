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Экипажи армейской авиации Западного военного округа совершенствуют пилотирование на предельно малых высотах
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Экипажи армейской авиации Западного военного округа совершенствуют пилотирование на предельно малых высотах 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание вертолетчики уделяют также выполнению полетных заданий в ночное время с применением спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.
Летчики соединения армейской авиации Западного военного округа в Ленинградской области в ходе учебно-тренировочных полетов отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8 выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности. Пилоты совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника.
Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.
В отработке полетных заданий приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 вертолетов.
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