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В Аргентине проголосовали россияне, участвующие в поиске подлодки San Juan
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В Аргентине проголосовали россияне, участвующие в поиске подлодки San Juan 

Вести.Ru 4 часа назад
Заранее свои голоса на выборах президента России отдали граждане нашей страны, проживающие за рубежом. В том числе, служащие военно-морских сил России, которые помогают в поисках пропавшей подлодки San Juan в территориальных водах Аргентины, передает «Россия 24». Выездной избирательный участок для моряков был организован в городе Мар-дель Плата.
А вот российские специалисты, работающие на океанографическом судне «Янтарь», которое также участвует в поисках подлодки, проголосовали прямо на борту, так как корабль находится в зоне поисков.
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