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В вузах Сухопутных войск проводятся итоговые государственные аттестации выпускников
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В вузах Сухопутных войск проводятся итоговые государственные аттестации выпускников 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на обучение курсантов по индивидуальным учебным планам и переходом на четырехлетнее обучение.
В этом году в четырех высших военных образовательных организациях, готовящих специалистов для Сухопутных войск, состоится три выпуска офицеров. В течении марта проводится итоговая государственная аттестация выпускников военных вузов.
Торжественное вручение лейтенантских погон состоится в марте, июне и декабре. Всего из вузов Сухопутных войск в течение 2018 года выпустятся более 2000 офицеров.
Выпуски пройдут в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Московском высшем общевойсковом командном училище, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирским высшем военном командном училище.
Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на обучение курсантов по индивидуальным учебным планам и переходом на четырехлетнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.
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