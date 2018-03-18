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Поступающие на военную службу пройдут психологический отбор
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Поступающие на военную службу пройдут психологический отбор 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
При приёме на военную службу по призыву и контракту, а также при поступлении в военные вузы и мобилизационный резерв претенденты начнут проходить профессиональный психологический отбор. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.
Согласно документу, порядок и методику проведения испытаний позднее определит Министерство обороны. А требования психологической пригодности будут установлены министром обороны.
По результатам отбора кандидатам будет присвоена одна из четырёх категорий: «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется». Отнесённых к последней категории граждан на военную служб не будут принимать на военную службу по контракту и принимать в мобилизационный людской резерв.
Закон был принят Госдумой 21 февраля, 28 февраля — одобрен Совфедом. Президент подписал документ 7 марта.
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