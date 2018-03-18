Поступающие на военную службу пройдут психологический отбор

При приёме на военную службу по призыву и контракту, а также при поступлении в военные вузы и мобилизационный резерв претенденты начнут проходить профессиональный психологический отбор. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.

Согласно документу, порядок и методику проведения испытаний позднее определит Министерство обороны . А требования психологической пригодности будут установлены министром обороны.

По результатам отбора кандидатам будет присвоена одна из четырёх категорий: «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется». Отнесённых к последней категории граждан на военную служб не будут принимать на военную службу по контракту и принимать в мобилизационный людской резерв.