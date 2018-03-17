Парадный батальон курсантов и офицеров Военной академии МТО готов к участию в военном параде в Москве

Перед началом тренировки начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров обращаясь к парадному расчету отметил, что участие в параде на главной площади страны — это большая честь и ответственность.

Сегодня парадный батальон курсантов и офицеров Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии А. В. Хрулёва провел заключительную тренировку перед отправкой в Москву для участия в военном параде на Красной площади. По традиции тренировка прошла на строевом плацу ВИ (ЖДВ и ВОСО).

Перед началом тренировки начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров обращаясь к парадному расчету отметил, что участие в параде на главной площади страны — это большая честь и ответственность, но и благодарность поколению победителей.

«Проходя по брусчатке помните о том, что вы олицетворение Вооруженных Сил РФ и что 9 мая на вас будут смотреть и гордиться ваши родные и близкие», — подчеркнул начальник академии.

Омске и Пензе. В День Победы парадный расчёт в Москве возглавит начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров, в Санкт-Петербурге — заместитель начальника академии генерал-майор Юрий Косоротов. Также парадные расчеты пройдут в Саратове

Кроме того, в этом году в третий раз по Красной площади в составе сводного женского парадного расчёта пройдут более 100 девушек курсантов Вольского военного института материального обеспечения.