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Новый пункт базирования в Новороссийске сможет вместить более 60 кораблей
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Новый пункт базирования в Новороссийске сможет вместить более 60 кораблей 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, после завершения всех работ сможет вместить более 60 кораблей и судов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
"Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске. После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей", — сказал он.
Также ведется строительство пункта базирования Вилючинск на Тихоокеанском флоте, уже завершено строительство первоочередных объектов. С формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок, сказал Королев.
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