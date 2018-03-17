Новый пункт базирования в Новороссийске сможет вместить более 60 кораблей

"Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске. После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей", — сказал он.