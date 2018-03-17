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Главком ВМФ рассказал о задачах АПЛ в Арктике
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Главком ВМФ рассказал о задачах АПЛ в Арктике 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Атомные подводные лодки ВМФ РФ решают задачи по доказательной базе принадлежности России континентального шельфа в Арктике, заявил в субботу главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.
"Наши подлодки решают другие важные задачи. К ним, например, относятся исследования мирового океана, в том числе в интересах решения исключительно важного политического вопроса в сфере доказательной базы по обоснованию исключительной экономической зоны Российской Федерации на континентальном шельфе в Арктике", — сказал Королев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований.
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.
Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
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