Рекордный перелет A400 из солнечной Испании в заснеженную Латвию

Ejercito del Aire (испанские военно-воздушные силы) с помощью двух транспортных самолетов типа A400M организовали регулярный воздушный мост между авиабазой Торрехон под Мадридом и столицей Латвии — Ригой. Обеспечив, таким образом, снабжение своего контингента в этой балтийской стране.

Мост был запущен в начале марта 2018 с участием второго A400M поставленного ВВС Испании (TK.23-02, nr ser. 10075, nr takt. 31-22). 6 марта специально подготовленный самолет прибыл на базу в Сарагосе –де-Торрехон под Мадридом — главного логистического центра королевских вооруженных сил. Оттуда, после загрузки в него нескольких десятков тонн грузов, в том числе боезапасов, для их пополнения после учений на литовском полигоне, вылетел в первый полет по воздушному мосту в Ригу. Самолет оторвался от земли в 9:48 по местному времени, чтобы совершить рейс по относительно прямой линии — специально созданном для этой цели военному воздушному коридору на Европой, продолжительностью 2712 км. A400M приземлился на экзотическом для пилотов из южной Испании заснеженном латышском ландшафте в 13:53 по местному времени. Перелет с грузом занял 4 часа 5 мин. Время соответствовало расчетному, согласно тщательно проработанному плану. Он потребовался в связи с тем, что для повышения массы полезного груза и экономии топлива с A400M были демонтированы дополнительные баки и оборудование для дозаправки в воздухе. Ejercito del Aire таким образом установило рекорд по быстрой переброске оперативного военного груза на большое расстояние без поддержки самолетов-топливозаправщиков. Испанские военные обратили внимание на то, что на 2 минуты позже из Риги вылетел пассажирский самолет Bombardier CS300 компании Air Baltic, обслуживающий сообщение с Мадридом, и его время перелета составило 3 часа 55 минут — т.е. реактивный пассажирский самолет оказался всего на 10 минут быстрее турбовинтового военного транспорта. В тот же день после полудня A400M вернулся на материнскую базу в Сарагосе, а на следующий — был использован для очередной транспортной операции.

Испанцы отправили в Латвию в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence, укрепляющей восточный фланг Союза, 300 военнослужащих, в том числе офицеров, вместе в 80 бронетранспортерами из механизированной бригады Extremadura XI, под командованием ген. Франциско Хосе Дакоба Сервинио. В состав выделенной для Прибалтики боевой единицы входит 6 танков Leopard 2A4, 14 боевых машин пехоты Pizarro и 12 колесных бронетранспортеров.

В состав боевой группы НАТО в Латвии, численностью 1000 военнослужащих и находящейся под руководством канадских командиров, входят поляки, албанцы и словенцы.