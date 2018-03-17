Российские подводные лодки за пять лет втрое увеличили пребывание в море 

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские подводные лодки за пять лет втрое увеличили свое пребывание в море, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королёв.
"Наплаванность — это суммарное время нахождения всех подводных лодок в течение года в море. Для сравнения: еще пять лет назад этот показатель составлял 1105 суток, в 2017 году он был втрое больше — 3366", — сказал Королёв в интервью на радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, наплаванность является наиболее наглядным показателем возросшего уровня профессиональной подготовки экипажей подводных лодок.