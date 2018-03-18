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Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
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Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Купленная смесь в качестве дымовой завесы подойдет для игры в страйкбол и съемок фильмов.
Министерство обороны Украины закупило вместо дымовой смеси марки ДС-56, принятой на вооружение в украинские вооруженные силы, смесь для окуривания деревьев. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Южного региона страны.
Как сообщает надзорное ведомство, департамент госзакупок Минобороны Украины в 2015–2017 годах закупил дымовых смесей на сумму превышающую 72 млн гривен, при этом каких-либо испытаний перед приобретением не проводилось.
Во время применения выяснилось, что купленная смесь не производит необходимого эффекта и не может быть использована по целевому назначению. Однако смесь в качестве дымовой завесы подойдет для игры в страйкбол и съемок фильмов, а также для окуривания деревьев.
Прокуратура страны возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».
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