Росавиация не запрещала эксплуатацию АН-148 всем авиакомпаниям

Росавиация не направляла в авиакомпании, кроме «Саратовских авиалиний», директивы о приостановке полетов АН-148, сообщили в Росавиации.

«Росавиация информирует о том, что в другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке Ан-148, директивы о приостановке полетов этих типов воздушных судов Федеральное агентство воздушного транспорта не направляло. Всего в российских авиакомпаниях эксплуатируется 15 самолетов Ан-148, в том числе 4 в «Саратовских авиалиниях», — отметили в Росавиации.

Представитель ведомства ранее сказал RNS, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля 2018 года. Авиакомпании также была направлена директива о приостановке полетов на самолетах Ан-148.