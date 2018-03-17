Филиппины избавились от корабля времен Второй мировой войны

Филиппинские военно‐морские силы вывели из обращения свой старейший боевой корабль PS‐11, одно из немногих судов эпохи Второй мировой войны, которые используются до сих пор, сообщило государственное информационное агентство Филиппин

Спикер, выступивший от лица филиппинских ВМС отметил, что списание миноносца является частью плана по модернизации флота. Указ о ней подписал министр обороны Дельфин Лорензана, сообщив, что помимо устаревшего оборудования, винтажные суда дорого обходятся в обслуживании.

На данный момент страна ожидает поставки двух вооруженных фрегатов из Южной Кореи . Контракт обошелся правительству Филиппин почти в 350 миллионов долларов США. Завершение строительства двух кораблей ожидается к 2020 году.

На этой неделе Филиппины вышли из соглашения о признании верховенства Международного уголовного суда (МУС). Президент страны пошел на такой ход после того как МУС назвал методы борьбы государства с наркобизнесом неприемлемыми.