Вооруженные силы КНР и Камбоджи начали совместные учения «Цзиньлун-2018» по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи

Кампонгспы / Камбоджа /, 17 марта / Синьхуа / — В камбоджийской провинции Кампонгспы сегодня состоялась церемония начала совместных учений вооруженных сил КНР и Камбоджи «Цзиньлун-2018» /"Золотой дракон-2018"/ по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи.

На церемонии по случаю начала учений присутствовали главнокомандующий Королевской армией Камбоджи Пол Сарун, командующий сухопутными войсками Южной зоны боевого командования НОАК Чжан Цзянь, а также участвующие в маневрах офицеры и рядовые вооруженных сил двух стран.

Военный атташе КНР в Камбодже Ли Нинъя рассказал журналистам, что нынешние совместные учения продлятся 17 дней, китайская сторона направила для участия в них 216 военнослужащих, с камбоджийской стороны в учениях задействованы 280 военнослужащих. Главной темой совместных учений впервые стала борьба с терроризмом, отработка будет проводиться в условиях гипотетического скрытного проникновения группы международных террористов в один из районов Камбоджи и попытки совершения ими теракта.

Совместные маневры вооруженных сил Китая и Камбоджи проводятся во второй раз с 2016 года. —0—