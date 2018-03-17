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Вооруженные силы КНР и Камбоджи начали совместные учения «Цзиньлун-2018» по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи
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Вооруженные силы КНР и Камбоджи начали совместные учения «Цзиньлун-2018» по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Кампонгспы /Камбоджа/, 17 марта /Синьхуа/ — В камбоджийской провинции Кампонгспы сегодня состоялась церемония начала совместных учений вооруженных сил КНР и Камбоджи «Цзиньлун-2018» /"Золотой дракон-2018"/ по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи.
На церемонии по случаю начала учений присутствовали главнокомандующий Королевской армией Камбоджи Пол Сарун, командующий сухопутными войсками Южной зоны боевого командования НОАК Чжан Цзянь, а также участвующие в маневрах офицеры и рядовые вооруженных сил двух стран.
Военный атташе КНР в Камбодже Ли Нинъя рассказал журналистам, что нынешние совместные учения продлятся 17 дней, китайская сторона направила для участия в них 216 военнослужащих, с камбоджийской стороны в учениях задействованы 280 военнослужащих. Главной темой совместных учений впервые стала борьба с терроризмом, отработка будет проводиться в условиях гипотетического скрытного проникновения группы международных террористов в один из районов Камбоджи и попытки совершения ими теракта.
Совместные маневры вооруженных сил Китая и Камбоджи проводятся во второй раз с 2016 года. —0—
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