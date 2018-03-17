Годится для страйкбола: ВСУ обманули на миллионы на закупке дымовой смеси

МОСКВА , 17 мар — РИА Новости . Министерство обороны Украины закупило для подразделений, ведущих боевые действия в Донбассе, негодную дымовую смесь. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Закупки проводились в 2015-2017 годах, всего было потрачено 72 миллиона гривен (около 2,7 миллиона долларов — Прим.ред.). При этом военные не проводили никаких испытаний «дымовой смеси».

Прокуратура выяснила, что закупленное вещество не является дымовой смесью марки ДС-56, принятой на вооружение ВСУ, и вообще не может использоваться для боевых действий.

"Установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело.