Международный комитет Красного Креста принял участие в подготовке к российско-белорусскому учению по миротворческой тематике

Военнослужащим подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь были доведены наиболее сложные вопросы учета норм международного гуманитарного права, разъяснены особенности запрещенных способов ведения боевых действий.

Специалисты Международного комитета Красного Креста приняли участие в подготовительных мероприятиях к совместному российско-белорусскому тактическому учению по миротворческой тематике, спланированному к проведению в период с 19 по 22 марта на базе Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Для проведения специального занятия с привлекаемыми к учению воинскими контингентами обоих государств в Ульяновск прибыл представитель от региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдовы по соблюдению норм Международного гуманитарного права Сергей Майоров

На специально подготовленных учебных точках в ходе теоретических занятий офицерам аппарата руководства международным тактическим учением военнослужащим подразделений ВДВ России и Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь были доведены наиболее сложные вопросы учета норм международного гуманитарного права, разъяснены особенности запрещенных методов и способов ведения боевых действий. Военнослужащие ознакомились с мандатом и деятельностью МККК, в том числе с порядком взаимодействия с представителями МККК, порядком пропуска колонн с гуманитарным грузом и т.п..

Во время совместных действий на учениях военнослужащие подразделений ВДВ РФ и ССО РБ для выполнения миротворческих задач будут применять современные БЛА, транспортные и боевые вертолеты, специальную технику РЭБ, а также новейшие БМД-4М и БТР-МДМ, находящиеся у ульяновских десантников.

Всего в совместных тактических учениях будут принимать участие около 600 военнослужащих и будет задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники.