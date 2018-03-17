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Международный комитет Красного Креста принял участие в подготовке к российско-белорусскому учению по миротворческой тематике
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Международный комитет Красного Креста принял участие в подготовке к российско-белорусскому учению по миротворческой тематике 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь были доведены наиболее сложные вопросы учета норм международного гуманитарного права, разъяснены особенности запрещенных способов ведения боевых действий.
Специалисты Международного комитета Красного Креста приняли участие в подготовительных мероприятиях к совместному российско-белорусскому тактическому учению по миротворческой тематике, спланированному к проведению в период с 19 по 22 марта на базе Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Для проведения специального занятия с привлекаемыми к учению воинскими контингентами обоих государств в Ульяновск прибыл представитель от региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдовы по соблюдению норм Международного гуманитарного права Сергей Майоров.
На специально подготовленных учебных точках в ходе теоретических занятий офицерам аппарата руководства международным тактическим учением военнослужащим подразделений ВДВ России и Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь были доведены наиболее сложные вопросы учета норм международного гуманитарного права, разъяснены особенности запрещенных методов и способов ведения боевых действий. Военнослужащие ознакомились с мандатом и деятельностью МККК, в том числе с порядком взаимодействия с представителями МККК, порядком пропуска колонн с гуманитарным грузом и т.п..
Во время совместных действий на учениях военнослужащие подразделений ВДВ РФ и ССО РБ для выполнения миротворческих задач будут применять современные БЛА, транспортные и боевые вертолеты, специальную технику РЭБ, а также новейшие БМД-4М и БТР-МДМ, находящиеся у ульяновских десантников.
Всего в совместных тактических учениях будут принимать участие около 600 военнослужащих и будет задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники.
Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Минобороны Российской Федерации и Минобороны Республики Беларусь.
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