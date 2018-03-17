В Южном военном округе проводится месячник противодействия коррупции

В воинских частях будут проводиться предупредительные и информационно-воспитательные беседы, социологические исследования, просмотры документальных фильмов, вечера вопросов и ответов командования с личным составом.

В Южном военном округе (ЮВО) проводится месячник «Противодействие коррупции». Цель мероприятия — предупреждение и доведение положений антикоррупционного законодательства военнослужащим и гражданскому персоналу ЮВО.

В течение месяца с личным составом воинских частей и соединений будут проводиться предупредительные и информационно-воспитательные мероприятия по профилактике борьбы с коррупцией: беседы, социологические исследования, просмотры документальных фильмов, методические занятия, вечера вопросов и ответов командования с личным составом. Особое внимание уделено правовому информированию личного состава.

Завершится месячник проведением единого дня правовых знаний «Ответственность военнослужащих и лиц гражданского персонала за преступления и правонарушения коррупционной направленности».

После подведения итогов месячника будут подготовлены рекомендации по профилактике антикоррупционных правонарушений.

Всего в ходе месячника будет проведено более 50 комплексных мероприятий для военнослужащих ЮВО.