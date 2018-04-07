В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинции: Дамаск — 10, Латакия — четыре, Хомс — два, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Идлиб — один, Деръа — один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получил 151 человек.

В Минобороны РФ отметили, что течение суток было подписано два соглашения с населенными пунктами Аль-Кантара-Шимоли и Аль-Кантара-Джинуби провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2499. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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