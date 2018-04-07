Ещё
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 7 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинции: Дамаск — 10, Латакия — четыре, Хомс — два, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Идлиб — один, Деръа — один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получил 151 человек.
В Минобороны РФ отметили, что течение суток было подписано два соглашения с населенными пунктами Аль-Кантара-Шимоли и Аль-Кантара-Джинуби провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2499. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Источник: санкции США не повлияют на переговоры России и Индии по С-400 В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска
 Ещё 93 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением190
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей563
Порошенко обрадовал украинцев202
Сын Яковлевой попал в психушку126
Генконсул США восхитился россиянами30
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение