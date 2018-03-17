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На Кубани спецназ ЮВО провел разведку в тылу условного противника с использованием новейшего комплекса «Ирония»
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На Кубани спецназ ЮВО провел разведку в тылу условного противника с использованием новейшего комплекса «Ирония» 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учебного боя условный противник был уничтожен, военнослужащие совершили марш-бросок к точке сбора, затем в составе подразделений были эвакуированы вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор».
В Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) по захвату стратегически важного объекта условного противника.
Военнослужащие в составе разведывательных подразделений на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр» совершили марш в заданный район, где отработали комплекс мероприятий по ведению разведки с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения «Ирония», организацию огневых позиций снайперов и захвата объекта условного противника.
Кроме того, после получения информации от беспилотников о выдвижении колонны с подкреплением условного противника, разведчики организовали засаду на пути её следования.
В ходе учебного боя условный противник был уничтожен, военнослужащие совершили марш-бросок к точке сбора, затем в составе подразделений были эвакуированы вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор».
Для создания обстановки максимально приближенной к реальной были использованы средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымовые шашки, взрывпакеты.
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