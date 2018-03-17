Ещё
Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-подводников Северного флота с профессиональным праздником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-подводников Северного флота с профессиональным праздником 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В своём поздравлении командующий отметил ведущую роль подводных сил в составе Северного флота и успехи подводников в боевой подготовке.
В преддверии Дня моряка-подводника командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил ветеранов подплава и военнослужащих объединений и соединений подводных лодок с профессиональным праздником. В своём поздравлении командующий отметил ведущую роль подводных сил в составе Северного флота и успехи подводников в боевой подготовке.
«Сегодня экипажи наших подводных кораблей продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания, в том числе подо льдами Арктики, — сказал адмирал Николай Евменов, — Морские стратегические ядерные силы ежегодно подтверждают свою готовность к выполнению поставленных задач. Экипажи атомных подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Брянск» выполнили стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования в 2017 году».
В нынешнем году спланировано проведение залповой стрельбы баллистическими ракетами «Булава», а подводники-североморцы будут бороться за 7 (семь) призов Главнокомандующего ВМФ России по видам боевой подготовки», — добавил командующий Северным флотом.
Также адмирал Николай Евменов подчеркнул, что в гарнизонах подводников созданы благоприятные социально-бытовые условия для жизни семей военнослужащих, воспитания и образования детей североморцев.
«Сегодня подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются вместе со всей страной. Совершенствуется система базирования атомных подводных лодок. На вооружение приходят корабли уже нового, четвёртого поколения, а предыдущее поколение проходит модернизацию и продолжает стоять на страже Родины», — заявил командующий Северным флотом.
ТК «Звезда»: последние новости
Парадный батальон курсантов и офицеров Военной академии МТО готов к участию в военном параде в Москве Российские и белорусские десантники провели товарищеские матчи по волейболу во время, свободное от подготовки к международным учениям Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»180
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам212
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение