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Генштаб РФ: США готовит удар по Сирии
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Генштаб РФ: США готовит удар по Сирии 

BFM.RU 15 часов назад
В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии.
«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», — сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает «Интерфакс». По словам военного, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. «Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты — террористов »Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ группировка) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?» — заявил Рудской.
Также, по его словам, в районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия. Отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии, отметил Рудской.
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