Генштаб РФ: США готовит удар по Сирии

В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии

Также, по его словам, в районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия. Отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии, отметил Рудской.