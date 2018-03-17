Военнослужащие железнодорожной бригады ЮВО продемонстрировали юнармейцам специальную технику

Для ребят была проведена обширная экскурсия по территории части, им рассказали об истории бригады, ознакомили с распорядком дня и повседневной жизнедеятельностью военнослужащих бригады.

Железнодорожную бригаду Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Волгоградской области , посетили воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Заместитель командира бригады по работе с личным составом майор Михаил Палехов провел для гостей обширную экскурсию по территории части, рассказал об истории бригады, ознакомил юнармейцев с распорядком дня и повседневной жизнедеятельностью военнослужащих бригады.

Военнослужащие бригады рассказали и показали гостям специальную технику оружие, его назначение, устройство, а также продемонстрировали умение по разборке (сборке) автомата АК-74, пистолета Макарова (ПМ).