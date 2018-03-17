Военнослужащие железнодорожной бригады ЮВО продемонстрировали юнармейцам специальную технику 

Для ребят была проведена обширная экскурсия по территории части, им рассказали об истории бригады, ознакомили с распорядком дня и повседневной жизнедеятельностью военнослужащих бригады.
Железнодорожную бригаду Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Волгоградской области, посетили воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Заместитель командира бригады по работе с личным составом майор Михаил Палехов провел для гостей обширную экскурсию по территории части, рассказал об истории бригады, ознакомил юнармейцев с распорядком дня и повседневной жизнедеятельностью военнослужащих бригады.
Военнослужащие бригады рассказали и показали гостям специальную технику оружие, его назначение, устройство, а также продемонстрировали умение по разборке (сборке) автомата АК-74, пистолета Макарова (ПМ).
Начальник музея в свою очередь провел экскурсию по экспозициям музея, которые посвящены истории и развитию железнодорожного транспорта и железнодорожных войск на фоне истории нашей страны и города Волгограда. В одном из залов музея находится диорама, посвященная подвигу Советского народа при защите Краснооктябрьского района в Сталинградской битве.