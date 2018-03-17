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Проведена внезапная проверка миротворцев ЦВО
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Проведена внезапная проверка миротворцев ЦВО 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Миротворцы ЦВО прошли внезапную проверку.
Внезапная проверка российских миротворцев проведена в Центральном военном округе. Единственное в нашей стране соединение такого типа подняли по тревоге.
Колонна тяжелой техники из Самары срочно выдвигается на Тоцкий полигон под Оренбургом, и впереди у бригады несколько дней активных учений и сдача нормативов по стрельбе.
Миротворцам к такому не привыкать, ведь все они служат по контракту, одними из первых получают самые новые виды вооружения и всегда готовы к командировкам.
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