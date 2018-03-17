Проведена внезапная проверка миротворцев ЦВО

Миротворцы ЦВО прошли внезапную проверку.

Внезапная проверка российских миротворцев проведена в Центральном военном округе. Единственное в нашей стране соединение такого типа подняли по тревоге.

Колонна тяжелой техники из Самары срочно выдвигается на Тоцкий полигон под Оренбургом , и впереди у бригады несколько дней активных учений и сдача нормативов по стрельбе.

Миротворцам к такому не привыкать, ведь все они служат по контракту, одними из первых получают самые новые виды вооружения и всегда готовы к командировкам.