В учениях в Хабаровском крае задействованы дальнобойные установки большой мощности «Малка»

Также используются крупнокалиберные миномёты и буксируемые орудия.

Что касается установок «Малка», то они имеют калибр более 200 мм и способны забрасывать снаряды на 50 км, а их предназначение — уничтожение особо важных вражеских объектов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России Таджикистана провели учения у афганской границы.

Также Nation News сообщало, что вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника.