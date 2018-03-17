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В учениях в Хабаровском крае задействованы дальнобойные установки большой мощности «Малка»
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В учениях в Хабаровском крае задействованы дальнобойные установки большой мощности «Малка» 

RT на русском 17 часов назад
В учениях артиллерии Восточного военного округа задействованы дальнобойные установки большой мощности «Малка», сообщает телеканал «Звезда». На полигонах Хабаровского края и Амурской области будут проведены боевые стрельбы. Артиллеристы также научатся отражать атаки диверсантов.
Также используются крупнокалиберные миномёты и буксируемые орудия.
Что касается установок «Малка», то они имеют калибр более 200 мм и способны забрасывать снаряды на 50 км, а их предназначение — уничтожение особо важных вражеских объектов.
Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Таджикистана провели учения у афганской границы.
Также Nation News сообщало, что вертолёты Балтфлота провели учения с уничтожением подлодки условного противника.
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