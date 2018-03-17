Шоу асов: впервые в Армении выступила пилотажная авиагруппа «Стрижи» 

Авиация на взводе
Как готовят русских асов
Это произошло в рамках Дня открытых дверей на аэродроме «Эребуни» 102-ой российской военной базы. Зрители наслаждались одиночными, парными и групповыми полетами. Летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. «Очень рады, что у нас была возможность принять участие в празднике „Дружба-2018“. Гости авиабазы посмотрели то, что могут летчики пилотажной группы „Стрижи“ и на что способны наши самолеты. Надеемся, что это станет традицией и этот праздник будет продолжаться и в следующем году, и далее», — заявил заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Сергей Осяйкин.
Шоу асов посвятили армяно-российскому военному сотрудничеству «Дружба-2018».
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