Артиллеристы проведут стрельбы из «Мста‐С» и «Градов» в Подмосковье

Гвардейцы‐танкисты проведут учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста‐С» на подмосковном полигоне Алабино, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу Западного военного округа.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок

«Мста-С»

гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области

— цитирует агентство слова начальника

пресс-службы

Тренировочные стрельбы пройдут в дневное и ночное время. Разведку целей условного противника, по которым будет нанесен удар, проведут беспилотные летательные аппараты, сообщил Мугинов.

Учения проходят во время лагерных сборов, к которым привлечено более двух тысяч военнослужащих, а также 400 единиц техники.