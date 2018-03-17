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Артиллеристы проведут стрельбы из «Мста‐С» и «Градов» в Подмосковье
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Артиллеристы проведут стрельбы из «Мста‐С» и «Градов» в Подмосковье 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Гвардейцы‐танкисты проведут учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста‐С» на подмосковном полигоне Алабино, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу Западного военного округа.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок
«Мста-С»
гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области
— цитирует агентство слова начальника
пресс-службы
ЗВО полковника Игоря Мугинова.
Тренировочные стрельбы пройдут в дневное и ночное время. Разведку целей условного противника, по которым будет нанесен удар, проведут беспилотные летательные аппараты, сообщил Мугинов.
Учения проходят во время лагерных сборов, к которым привлечено более двух тысяч военнослужащих, а также 400 единиц техники.
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видеозапись, на которой запечатлены учения с использованием модернизированных снарядов «Краснополь». Стрельбы на Лужском полигоне провели артиллеристы Западного военного округа.
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