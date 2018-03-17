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В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО
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В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Их итогом стала выработка единого подхода по ведению учетной документации в подразделениях и воинских частях, а также по оформлению документов персонального учета военнослужащих по призыву.
В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами, непосредственно отвечающими за комплектование, ведение учёта личного состава объединений, соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО).
Более 150 офицеров и прапорщиков, ответственных за комплектование личным составом, прошли подготовку по подбору кандидатов на службу по контракту, учитывая при этом не только пожелания претендента, но и его профессиональную подготовленность по специальности, моральные и деловые качества, практические навыки в исполнении обязанностей, общее отношение к службе.
Также был доведен порядок организации работы должностных лиц по приему, распределению молодого пополнения, учету личного состава и увольнения граждан, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, в том числе с использованием ИПТК «Строевая часть» и АС «Паспорт».
Итогом занятия явилась выработка единого подхода по ведению учетной документации в подразделениях и воинских частях, а также по оформлению документов персонального учета военнослужащих по призыву.
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