Разведчики ЦВО отработали противодействие «гибридным» операциям условного противника на экспериментальной психологической полосе

Психполоса представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками.

На Тоцком полигоне в Оренбургской области разведчики Центрального военного округа отработали противодействие «гибридным» операциям условного противника на психологической полосе.

Прохождение полосы началось с короткого мобилизующего тренинга — на старте с разведчиками работали психологи. Психполоса представляла собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети, вывод из строя командира, другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив.

По итогам тренировок специалисты помогают командирам повысить совместимость и слаженность действий в подразделениях, отрабатывают восполнение психологических потерь, оценивают общую готовность к выполнению учебно-боевых задач.