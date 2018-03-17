Спасатели эвакуировали больного с круизного теплохода в штормовом море. Видео

Сотрудники Береговой охраны провели сложную спасательную операцию, разворачивавшуюся в пятницу, 16 марта, у берегов графства Нортамберленд в Англии

С круизного судна поступило сообщение о том, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо и нуждается в эвакуации.

Спасатели отправились на помощь на вертолете. Ситуацию существенно осложняли погодные условия — волны раскачивали корабль и пилотам пришлось постараться, чтобы высадить медика на борт судна.

Специалист Береговой охраны подтвердил необходимость срочной госпитализации. Женщину на вертолете доставили в больницу, а круизный теплоход продолжил движение по маршруту.