«Катюша»: грозное оружие Великой Отечественной

«Катюша» — легендарное оружие Великой отечественной войны. Впервые в истории неуправляемые авиационные боеприпасы были использованы в мобильной реактивной системе залпового огня поверхность-поверхность.

В марте 1941 года были успешно проведены полигонные испытания реактивного снаряда М-13 калибра 132 мм и пусковой установки на базе грузового автомобиля ЗИС-6. Официальное название этого комплекса — БМ-13.

132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13 на ракетном топливе с дальностью полета 8470 м За день до начала войны, 21 июня 1941 года, правительством СССР было принято решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования. На тот момент в распоряжении Красной Армии имелись 10 экспериментальных установок БМ-13.

Впервые установки БМ-13 были опробованы 14 июля (по другим данным — 13 июля) 1941 года батареей капитана Ивана Флерова в городе Орша Витебской области. Во время одного из первых применений комплекс был прозван «Катюшей» — по названию популярной песни. Отличная эффективность действий Флерова с его установками «Катюша» и сформированных впоследствии еще семи точно таких батарей послужили толчком к быстрому наращиванию темпов производства БМ-13.

Военные историки отмечают, что будучи секретным оружием, каждая установка БМ-13 снабжалась индивидуальным устройством подрыва, чтобы исключить их попадание в руки противника.

«Черное небо прочертили огненные полосы. На вражеской стороне все почернело от взрывов. А потом — мертвая тишина. Только фашистские укрепления полыхали. Чтобы не возникла паника, ведь большинство наших солдат понятия не имела о новом оружии, по армии передали сообщение: «Не удивляться, так и положено!» Но даже мы, испытатели «Катюши», были в шоке от ее мощи», — говорит один из командиров первых установок.

Сами немцы называли ураганные залпы «Гневом божиим».

Через несколько месяцев, примерно с осени 1941 года на фронте несли службу 45 дивизионов трех-батарейного состава по четыре системы «Катюша» в батарее. Для их оснащения в течение 1941 года было изготовлено 593 системы «Катюша» БМ-13. По мере поступления орудий «Катюша» формировались полки реактивной артиллерии. Каждый из них состоял из трех дивизионов, вооруженных установками реактивного залпового огня БМ-13 и одного зенитного дивизиона в каждом полку насчитывалось по 36 зенитных установок «Катюша» и 12 зенитных пушек.

За один залп полк выпускал 576 снарядов калибра 132 мм и уничтожал боевую технику и живую силу на площади примерно 100 гектаров. Такие полки имели официальное название «гвардейские минометные полки артиллерии резерва верховного главнокомандования».

Первоначально пусковые установки монтировались на автомобилях ЗИС-6 с трехосной 6х4 колесной формулой, с 73-сильным двигателем объемом 5560 куб. см.

С весны 1942 года реактивный миномет устанавливался преимущественно на ввозимые по ленд-лизу английские и американские полноприводные шасси. Наиболее известным среди них стал «Студебеккер» US6. Автомобиль мог перевозить до 5 тонн нагрузки по хорошим грунтовым дорогам, имел высокое расположение чувствительных к воздействию воды частей. В результате грузовик стал частью самых мощных вариантов реактивных установок «Катюша» — БМ-8-48, БМ-13Н, БМ-13НС и БМ-31-12.

После войны на смену «Студебеккерам» в комплексах «Катюша» пришли советские грузовики повышенной грузоподъемности. Послевоенный вариант ЗИС-151 БМ-13: