Расчёты «Градов» и «Мсты-С» танковой армии проведут учебно-боевые стрельбы в Подмосковье

В ходе тренировок по управлению огнем в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции, которые будут имитировать полноразмерные мишени.

Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской танковой армии проведут учебно-боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области

В ходе тренировок по управлению огнем в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции, которые будут имитировать полноразмерные мишени. Разведку целей осуществят беспилотные летательные аппараты. Также будут выполнены противоогневые манёвры, контрбатарейная борьба, созданы ложные позиции.

Стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями, в котором задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и 400 едениц военной и специальной техники.