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Расчёты «Градов» и «Мсты-С» танковой армии проведут учебно-боевые стрельбы в Подмосковье
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Расчёты «Градов» и «Мсты-С» танковой армии проведут учебно-боевые стрельбы в Подмосковье 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировок по управлению огнем в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции, которые будут имитировать полноразмерные мишени.
Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской танковой армии проведут учебно-боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области.
В ходе тренировок по управлению огнем в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции, которые будут имитировать полноразмерные мишени. Разведку целей осуществят беспилотные летательные аппараты. Также будут выполнены противоогневые манёвры, контрбатарейная борьба, созданы ложные позиции.
Стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями, в котором задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и 400 едениц военной и специальной техники.
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