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В Японии рассказали о необходимости размещения американских систем ПРО
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В Японии рассказали о необходимости размещения американских систем ПРО 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о развертывании азиатского сегмента глобальной системы ПРО США, подчеркнул, что размещение наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore направлено на защиту от ракетной угрозы КНДР, а не против РФ.
"Что касается размещения Aegis Ashore, мы неоднократно объясняли российской стороне, что это важно для разрешения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР", — цитирует телеканал NHK заявление Коно.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил вьетнамским и японским СМИ, что развертывание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, в том числе в Японии и Южной Корее, напрямую затрагивает вопросы обеспечения национальной безопасности России. Вместе с этим министр подчеркнул, что Москва «уважает право Японии на выбор методов обеспечения своей безопасности, выбор своих партнеров, форм сотрудничества с ними в военной сфере».
Правительство Японии в декабре прошлого года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.
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