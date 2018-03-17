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Центр примирения ведет переговоры с лидерами вооруженной оппозиции в Сирии
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Центр примирения ведет переговоры с лидерами вооруженной оппозиции в Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия в рамках резолюции СБ ООН №2401 по Сирии выполняет свои обязательства в полном объеме; российский Центр примирения враждующих сторон ведет активные переговоры с лидерами сирийской вооруженной оппозиции по всей территории, сообщает Минобороны России в субботу.
"В рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № 2401 Российская Федерация выполняет свои обязательства в полном объеме. Российским Центром примирения организована активная переговорная работа с лидерами сирийской вооруженной оппозиции по всей территории Сирии", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате «боевые действия сирийских правительственных войск сегодня ведутся исключительно против непримиримых вооруженных группировок, терроризирующих местное население».
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
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