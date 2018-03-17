Центр примирения ведет переговоры с лидерами вооруженной оппозиции в Сирии

"В рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № 2401 Российская Федерация выполняет свои обязательства в полном объеме. Российским Центром примирения организована активная переговорная работа с лидерами сирийской вооруженной оппозиции по всей территории Сирии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате «боевые действия сирийских правительственных войск сегодня ведутся исключительно против непримиримых вооруженных группировок, терроризирующих местное население».