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Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания
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Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное открытие завода состоялось 16 марта 1858 г. в присутствии императора Александра II.
Руководящий состав Главного командования Военно-Морского Флота поздравил Кронштадтский морской завод — одно из старейших судостроительных предприятий России — со 160-летием со дня основания.
Торжественное открытие завода состоялось 16 марта 1858 г. в присутствии императора Александра II.
С первых дней на заводе выполнялись крупные военные заказы: установка паровых машин на винтовых линейных кораблях «Синоп», «Цесаревич» и на построенном в Кронштадте фрегате «Олег». Здесь была изготовлена броня для первого российского броненосца — канонерской лодки «Опыт».
В дальнейшем завод все больше специализировался на судоремонтных работах: изготовлении и установке корабельных систем и оборудования, капитальном ремонте корабельных механизмов. На заводе выполнялись и экспериментальные заказы. В 1875 г. были изготовлены детали первой отечественной торпеды конструкции И. Ф. Александровского, в 1881 — части для подводной лодки С. К. Джевецкого.
В Кронштадте проходил подготовку к ходовым испытаниям и первому арктическому походу первый в мире атомный ледокол «Ленин». На заводе прошло капитальный ремонт учебное парусное судно «Седов».
В 1922 г. переименован в Кронштадтский Морской завод. 31 мая 1944 г. завод награжден орденом Ленина.
В 2015 году завод вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации — крупнейшего объединения судостроительных и судоремонтных предприятий России.
С осени 2014 г. на заводе проходил ремонт корабль Военно-Морского Флота №1 — легендарный крейсер «Аврора», ныне являющийся филиалом Центрального военно-Морского музея.
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