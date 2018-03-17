Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания

Торжественное открытие завода состоялось 16 марта 1858 г. в присутствии императора Александра II.

Торжественное открытие завода состоялось 16 марта 1858 г. в присутствии императора Александра II.

С первых дней на заводе выполнялись крупные военные заказы: установка паровых машин на винтовых линейных кораблях «Синоп», «Цесаревич» и на построенном в Кронштадте фрегате «Олег». Здесь была изготовлена броня для первого российского броненосца — канонерской лодки «Опыт».

В дальнейшем завод все больше специализировался на судоремонтных работах: изготовлении и установке корабельных систем и оборудования, капитальном ремонте корабельных механизмов. На заводе выполнялись и экспериментальные заказы. В 1875 г. были изготовлены детали первой отечественной торпеды конструкции И. Ф. Александровского, в 1881 — части для подводной лодки С. К. Джевецкого.

В Кронштадте проходил подготовку к ходовым испытаниям и первому арктическому походу первый в мире атомный ледокол «Ленин». На заводе прошло капитальный ремонт учебное парусное судно «Седов».

В 1922 г. переименован в Кронштадтский Морской завод. 31 мая 1944 г. завод награжден орденом Ленина.

В 2015 году завод вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации — крупнейшего объединения судостроительных и судоремонтных предприятий России.

С осени 2014 г. на заводе проходил ремонт корабль Военно-Морского Флота №1 — легендарный крейсер «Аврора», ныне являющийся филиалом Центрального военно-Морского музея.