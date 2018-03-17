Зенитную ракету советского производства пустят с молотка Великобритании

Как рассказал представитель аукционного дома, получение советской зенитной ракеты в качестве лота стало для его организации большой удачей.

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