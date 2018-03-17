В Самарской области прошли состязания спецназа Центрального военного округа 

Во время марша были отработаны задачи обеспечения защиты от засад условного противника, а также передачи важной информации по закрытым каналам радиосвязи.
В Самарской области прошли состязания военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке.
Спецназовцы на время и точность совершили прыжки с парашютом Д-10 на ограниченную площадку, выполнили поиск груза в лесисто-болотистой местности, совершили многокилометровые марши в составе подразделений в указанные районы сосредоточения.
Во время марша были отработаны задачи обеспечения защиты от засад условного противника, а также передачи важной информации по закрытым каналам радиосвязи.