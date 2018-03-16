России не потребуется увеличивать затраты на оборону 

По её словам, всё это учтено в том числе в «государственной программе вооружения и планах строительства и развития Вооружённых сил».
В интервью «Газете.Ru» Шевцова рассказала, что ведомство заключила с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов более чем на 3 триллиона рублей. Замминистра назвала армию «крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации оборонно-промышленного комплекса с гражданскими отраслями».
1 марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о начале активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Помимо этого, президент сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подводные беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.