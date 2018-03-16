России не потребуется увеличивать затраты на оборону

По её словам, всё это учтено в том числе в «государственной программе вооружения и планах строительства и развития Вооружённых сил».

В интервью «Газете.Ru» Шевцова рассказала, что ведомство заключила с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов более чем на 3 триллиона рублей. Замминистра назвала армию «крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации оборонно-промышленного комплекса с гражданскими отраслями».