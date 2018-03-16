Ещё
России не потребуется увеличивать затраты на оборону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России не потребуется увеличивать затраты на оборону 

Говорит Москва 14 часов назад
По её словам, всё это учтено в том числе в «государственной программе вооружения и планах строительства и развития Вооружённых сил».
В интервью «Газете.Ru» Шевцова рассказала, что ведомство заключила с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов более чем на 3 триллиона рублей. Замминистра назвала армию «крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации оборонно-промышленного комплекса с гражданскими отраслями».
1 марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о начале активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Помимо этого, президент сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подводные беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Говорит Москва: последние новости
Несколько военных пострадали в ДТП с КамАЗом под Петропавловском-Камчатским Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе ВКС по Восточной Гуте Минобороны России заявило о риске эпидемии в сирийской Ракке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ196
Украина пожаловалась в ООН155
В Госдуме оценили заявление Порошенко45
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля723
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение