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Россия уважает право Японии на выбор методов обеспечения своей безопасности
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Россия уважает право Японии на выбор методов обеспечения своей безопасности 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия уважает право Японии на выбор методов обеспечения своей безопасности, выбор партнеров и сотрудничество с ними в военной сфере, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы уважаем право Японии на выбор методов обеспечения своей безопасности, выбор своих партнёров, форм сотрудничества с ними в военной сфере", — заявил Лавров вьетнамским и японским СМИ, отметив, что Россия имеет полное право оценивать, как эти договорённости, в том числе договор о безопасности США и Японии, влияют на безопасность России.
В связи с этим Москва откровенно говорит Токио о том, что развертывание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, в том числе в Японии и Южной Корее, напрямую затрагивает вопросы обеспечения национальной безопасности России, подчеркнул министр.
"Мы готовы к диалогу, в том числе и по этой теме. Но, наверное, в данной конкретной ситуации Япония едва ли сможет решать за США, а США от диалога по противоракетной обороне, собственно как и по большинству других вопросов, сейчас последовательно уклоняются", — сообщил Лавров.
Правительство Японии в декабре прошлого года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.
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