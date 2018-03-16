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Американский беспилотник шпионил у западных границ России
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Американский беспилотник шпионил у западных границ России 

Вести.Ru 14 часов назад
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk более 11 часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике.
Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 километров территории противника. Все данные он передает в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.
Беспилотник стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и утром 16 марта пролетел у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а кружил вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. А затем полетел обратно на базу.
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