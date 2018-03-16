Американский беспилотник шпионил у западных границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk более 11 часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике.

Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 километров территории противника. Все данные он передает в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.