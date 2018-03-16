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Ролик КРЭТ победил в конкурсе корпоративного видео
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Ролик КРЭТ победил в конкурсе корпоративного видео 

Ростех 17 часов назад
Фото: Ростех
Имиджевый ролик «Концерна Радиоэлектронные технологии», изготовленный студией «Полдень», получил Гран-при конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2018», который был проведен 15 марта в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео. Ролик КРЭТ стал также победителем в специальной номинации «Лучшая графика и спецэффекты».
Имиджевый фильм под названием «Эволюция способностей» «Концерна Радиоэлектронные технологии» представляет собой видеоряд с использованием образов животных, чьи природные способности служат основой для разработки техники, производимой концерном.
«Мы, безусловно, гордимся такой высокой оценкой нашего имиджевого фильма и благодарим за нее организаторов и жюри фестиваля, — отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. — Столь высокая награда свидетельствует о том, что мы не только умеем производить современную наукоемкую технику, но и знаем, как лаконично, информативно и стильно показать ее людям».
В нынешнем году на участие в конкурсе было подано более 250 заявок в 29 номинациях, в борьбе за звание лауреата приняли участие 56 компаний. Организатором фестиваля и конкурса выступила Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России.
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения.
Видео: Студия «Полдень»
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