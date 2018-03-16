«Адмирал Владимирский» из Кронштадта прибыл в Порт-Луи, где его «атаковали» граждане Маврикия

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» с неофициальным визитом прибыло в Республику Маврикий , где открыто для посещения гостями и жителями города Порт-Луи . На борту также побывали представители ассоциации соотечественников и выпускники советских и российских вузов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Адмирал Владимирский» зашел в Порт-Луи в процессе своего похода, проводимого международной экспедицией в Индийский океан под эгидой океанографической комиссии ЮНЕСКО . Судно отправилось из постоянного места базирования — порта Кронштадт — в дальний гидрографический поход 15 декабря прошлого года.

В течение шести месяцев кораблю надо выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести исследования с целью корректировки морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.