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«Адмирал Владимирский» из Кронштадта прибыл в Порт-Луи, где его «атаковали» граждане Маврикия
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«Адмирал Владимирский» из Кронштадта прибыл в Порт-Луи, где его «атаковали» граждане Маврикия 

Интересант 17 часов назад
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» с неофициальным визитом прибыло в Республику Маврикий, где открыто для посещения гостями и жителями города Порт-Луи. На борту также побывали представители ассоциации соотечественников и выпускники советских и российских вузов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Адмирал Владимирский» зашел в Порт-Луи в процессе своего похода, проводимого международной экспедицией в Индийский океан под эгидой океанографической комиссии ЮНЕСКО. Судно отправилось из постоянного места базирования — порта Кронштадт — в дальний гидрографический поход 15 декабря прошлого года.
В течение шести месяцев кораблю надо выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести исследования с целью корректировки морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.
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