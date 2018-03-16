100 белорусских военных прошли подготовку в РФ по охране БелАЭС

Сотня «белорусских спартанцев» из внутренних войск МВД уже готова к круглосуточной охране объектов строящейся атомной электростанции в Островце. Они прошли профессиональную школу защиты от любых форс-мажоров благодаря теоретической и прикладной помощи коллег из Росгвардии Союзного государства. Этой информацией поделился сегодня с журналистами командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев, которые отмечают свой столетний юбилей.

Российские гвардейцы, по его словам, «помогали обучать персонал и военнослужащих к несению службы на Белорусской АЭС» и уточнил, что несколько категорий его подчиненных уже прошли специальное обучение под Санкт-Петербургом . Ранее в СМИ проходила информация о том, что еще в марте прошлого года недалеко от атомного объекта в Островецком районе была расквартирована воинская часть 7434, которой и было поручено обеспечение его безопасности.

По сообщению БЕЛТА, речь идет о самостоятельном воинском подразделении, которому поручена охрана и оборона «не только самой станции, но и всей прилегающей территории». В этом открытом военном городке уже размещен специальный батальон — около 300 военнослужащих внутренних войск по охране всех строящихся сооружений АЭС.

Как заявил сегодня на торжественном собрании в честь юбилея внутренних войск командир части 7434 Виктор Жадобин, «мужество и героизм, бесконечная преданность своему народу и государству всегда были и будут теми качествами, которые характеризуют солдата правопорядка».

Как известно, Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, а второго — практически через год.