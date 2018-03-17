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В Китае начали строить первый корабль для полярного туризма
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В Китае начали строить первый корабль для полярного туризма 

Мир24 11 часов назад
В Китае начали строить первый в стране круизный корабль для полярных туров. Начало эксплуатации судна запланировано на август 2019 года.
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Строительством корабля занимается компания China Merchants Heavy Industry. Он обладает ледокольным классом 1А. Благодаря особой форме кузова, электрической гребной установке и системе управления лайнер сможет легко маневрировать среди льдов.
Корабль сможет развивать скорость до 15,5 узла (около 29 километров в час). Предполагается, что длина корабля составит 104,4 метра, а ширина — 18,4 метра. Вес — 7,4 тысячи тонн.
Помимо этого, корабль обладает повышенной устойчивостью к волнению.
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