В Китае начали строить первый корабль для полярного туризма

Китае начали строить первый в стране круизный корабль для полярных туров. Начало эксплуатации судна запланировано на август 2019 года.

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Строительством корабля занимается компания China Merchants Heavy Industry. Он обладает ледокольным классом 1А. Благодаря особой форме кузова, электрической гребной установке и системе управления лайнер сможет легко маневрировать среди льдов.

Корабль сможет развивать скорость до 15,5 узла (около 29 километров в час). Предполагается, что длина корабля составит 104,4 метра, а ширина — 18,4 метра. Вес — 7,4 тысячи тонн.

Помимо этого, корабль обладает повышенной устойчивостью к волнению.

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