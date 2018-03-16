Лоббирование закупок F-35 стоило немецкому военачальнику поста

Командира немецких ВВС, генерал-лейтенанта Карла Мюльнера уволят за планы по закупке Германией американских истребителей F-35, сообщают СМИ.

Мюльнер покинет пост главы Люфтваффе в мае, сообщает Jane's 360. По мнению журналистов, активная поддержка генерал-лейтенантом закупки американских истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter сыграла главную роль в его досрочном выходе на пенсию.

Также сообщается, что Минобороны ФРГ приняло решение усилить ВВС с помощью истребителей Eurofighter Typhoon, а не за счет приобретения F-35, как планировал Мюльнер.

Ранее Мюльнер заявлял, что немецким ВВС необходимо заменить старые истребители Panavia Tornado, стоящие на вооружении ФРГ, на американские F-35. Однако в Бундестаге считали, что такая покупка ослабит европейскую оборонную промышленность и поставит Германию в зависимость от США