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Российские атомные подлодки незаметно пробрались к побережью США
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Российские атомные подлодки незаметно пробрались к побережью США 

360tv.ru 19 часов назад
Фото: 360tv.ru
Операция была проведена в рамках военных учений. Об этом командир дивизии подводных лодок Сергей Старшинов заявил в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Однако он не уточнил, в каком году состоялись учения. Старшинов рассказал, что подлодки обозначили себя на необходимых точках океана, после чего вернулись на базу.
Это наша задача — прийти и уйти незамеченными
— заявил командир.
Начальник штаба дивизии подводных лодок Павел Булгаков добавил, что отечественные лодки находились неподалеку от  военно-морской
базы Соединенных Штатов.
Ранее Министерство обороны провело опрос среди граждан России. Наших соотечественников попросили проголосовать за варианты названия для нового российского супероружия.
Название-лидер
для лазерного комплекса — «Горыныч», а для беспилотного подводного ядерного аппарата — «Шептун», крылатую ракету неограниченной дальности россияне хотят назвать «Пальмира».
В списке есть забавные названия для каждого вида оружия. Например, для ракеты: «Аргумент», «Ватник», «Довод», «Император», «Надюша», «Нежданчик», «Санкция», «Скунс», «Чебурашка».
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