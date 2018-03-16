Российские атомные подлодки незаметно пробрались к побережью США

Операция была проведена в рамках военных учений. Об этом командир дивизии подводных лодок Сергей Старшинов заявил в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда»

Однако он не уточнил, в каком году состоялись учения. Старшинов рассказал, что подлодки обозначили себя на необходимых точках океана, после чего вернулись на базу.

Это наша задача — прийти и уйти незамеченными

— заявил командир.

Начальник штаба дивизии подводных лодок Павел Булгаков добавил, что отечественные лодки находились неподалеку от военно-морской

Ранее Министерство обороны провело опрос среди граждан России . Наших соотечественников попросили проголосовать за варианты названия для нового российского супероружия.

Название-лидер

для лазерного комплекса — «Горыныч», а для беспилотного подводного ядерного аппарата — «Шептун», крылатую ракету неограниченной дальности россияне хотят назвать «Пальмира».

В списке есть забавные названия для каждого вида оружия. Например, для ракеты: «Аргумент», «Ватник», «Довод», «Император», «Надюша», «Нежданчик», «Санкция», «Скунс», «Чебурашка».