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Первый Embraer 175-SC для SkyWest
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Первый Embraer 175-SC для SkyWest 

AirCargoNews.ru 19 часов назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпания SkyWest получила первый пассажирский самолет Embraer E175-SC (Special Configuration), приспособленный для перевозки 70 пассажиров. Он носит регистрационный знак N262SY. Региональный перевозчик из штата Юта заказал в общей сложности 15 самолетов этой модели, которые будут осуществлять рейсы в рамках сети сообщений Delta Connection. «E175-SC является на американском рынке прямым конкурентом Bombardier CRJ700. В настоящее время на рынке в Северной Америке эксплуатируется более 300 самолетов региональных сообщений с емкостью на 70 пассажиров. Многие из них уже достаточно устаревшие и требуют замены. Мы ведем переговоры сразу с несколькими перевозчиками по вопросам продаж модели E175-SC», — объяснил представитель концерна Embraer корреспонденту портала aviav.ru.
По данным аналитиков нашего портала, региональные перевозчики из Северной Америки располагают флотом в 324 борта 70-местных самолетов, в том числе 264 единицами CRJ700 и 60-ю — Embraer 170. Более 80 процентов этих самолетов уже в возрасте более 10 лет, а 50 штук уже перешагнули 15-летний рубеж.
На завоевание североамериканского рынка нацелен также Mitsubishi. Японский концерн прогнозирует, что первые серийные самолеты для региональных авиалиний модели MRJ70 начнут эксплуатироваться до 2021 года.
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